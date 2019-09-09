روسيا: سنواصل التعاون النفطي مع السعودية بعد تنحي "الفالح"

موسكو / الخليج 365



قالت روسيا، الإثنين، إن إعفاء وزير الطاقة السعودي خالد الفالح من منصبه لن يؤثر على تعاون البلدين في أسواق الطاقة الدولية.



وتقود السعودية وروسيا التحالف المعروف باسم (أوبك+)، الذي بدأ مطلع 2019 لخفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس/آذار 2020.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، وفق إعلام روسي اليوم، إن تغيير وزير الطاقة السعودي "لن يؤثر على إرادة موسكو والرياض للتعاون".



ومساء السبت، أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الفالح من منصبه وعيّن نجله الأمير عبدالعزيز بن سلمان بدلا منه.



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وأضاف بيسكوف: "من غير المرجح أن يؤثر رحيل وزير على الإرادة السياسية العامة لموسكو والرياض بشأن استمرار وتطوير الشراكات متعددة الجوانب والعلاقات متبادلة المنفعة".

وكشف عن استعدادات تجريها بلاده لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية.. "سنبلغكم بهذه الزيارة لاحقا.. ونأمل أن تكون ناجحة".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، زار الملك سلمان روسيا تلبيةً لدعوة من الرئيس بوتين، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز أوجه التعاون.



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