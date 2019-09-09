السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة

الرياض/ الخليج 365

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، إلغاء رسوم تكرار العمرة والبالغة 2000 ريال سعودي (533 دولارا).

وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، الإثنين، قال بنتن إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر بحلول 2030.

وجاء في رسالة صادرة عن شركة "باب العمرة" المعتمدة من وزارة الحج السعودية كمركز خدمة أنظمة لمكاتب الحج والعمرة، أنه تم إلغاء رسوم تكرار العمرة البالغة 2000 ريال، والاستعاضة عنها برسم 300 ريال (80 دولارا) يضاف على طلبات كافة المتقدمين.

Advertisements

وذكرت الشركة أن رسوم العمرة للمتقدمين كافة، تبلغ وقف النظام الجديدة، نحو 500 ريال (133 دولارا)، تشمل رسوم الخدمات الإلكترونية، وقيمة الباقة الأساسية، وضريبة القيمة المضافة ورسوم.

وبلغ عدد المعتمرين من الخارج العام الماضي، نحو 6.8 ملايين معتمر، حسب بيانات وزارة الحج السعودية.

كانت السعودية فرضت في 2016 رسوما على العمرة الثانية وما بعدها بقيمة 2000 ريال لكل مرة، بعد تراجع إيراداتها بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عن مستويات منتصف 2014.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.