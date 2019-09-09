33 شاحنة مساعدات أممية تتجه إلى إدلب السورية عبر تركيا

هطاي/ الخليج 365

أرسلت الأمم المتحدة، 33 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب السورية، عبر تركيا.

وتوجهت قافلة المساعدات إلى إدلب، الإثنين، عن طريق معبر "جيلوة غوزو" الحدودي، بولاية هطاي، جنوبي تركيا.

ومن المنتظر أن يجري توزيع المساعدات على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها.



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