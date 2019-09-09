بارزاني: المحادثات مع بغداد لضمان حقوقنا الدستورية

أربيل/ علي محمد/ الخليج 365قال رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، مسرور بارزاني، الإثنين، إن المحادثات مع الحكومة الاتحادية بالعاصمة بغداد، تهدف إلى التوصل لاتفاق يضمن الحقوق الدستورية للإقليم.جاء ذلك في لقاء جمع بارزاني بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت.

ووفق بيان لحكومة الإقليم تلقت الخليج 365 نسخة منه، بحث الاجتماع مستجدات في العراق والمنطقة.

وسلط بارزاني الضوء على العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، قائلا إن "محادثاتنا مع بغداد مستمرة، وهدفنا الرئيسي هو التوصل إلى اتفاق يضمن حقوقنا الدستورية".

وأضاف: "رغم الوضع الاقتصادي الصعب، إلا أن إقليم كردستان ظل ملاذاً آمناً لاستقبال النازحين واللاجئين وتوفير المساعدات اللازمة لهم".

وبحسب البيان نفسه، فإن "الاجتماع تناول الوضع في كركوك (شمال)، وتطابقت خلاله الرؤى حول أهمية تنفيذ المادة 140 من الدستور وتطبيع الأوضاع".

وتعتبر المناطق المتنازع عليها وعلى رأسها كركوك، من أبرز المشاكل العالقة بين بغداد والإقليم منذ سنوات طويلة.

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وينص الدستور العراقي، الذي صوت عليه الشعب العراقي عام 2005، في المادة 140 منه، على خارطة طريق لتسوية النزاع بشأنها.

وتنص المادة المذكورة على إزالة سياسات ديمغرافية أجراها نظام الرئيس الراحل صدام حسين، في المناطق المتنازع عليها مع الإقليم لصالح العرب على حساب الأكراد والتركمان، ومن ثم إحصاء السكان قبل إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه إن كانوا يرغبون بالانضمام لإقليم الشمال أو البقاء تحت إدارة الحكومة المركزية.

واتفقت الحكومة الاتحادية مع حكومة الإقليم، خلال الفترة الماضية، على وضع آليات عملية لبحث تفاصيل الملفات العالقة، عبر تشكيل لجان فنية من الوزارات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة.‎

وفي يوليو/ تموز الماضي، زار بارزاني بغداد على رأس وفد حكومي رفيع، والتقى بالرئاسات العراقية الثلاث؛ رئيس البلاد برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووصف بازراني الزيارة بـ"الإيجابية".

وتعتبر ملفات المناطق المتنازع عليها، والقضايا المالية والموازنة، والنفط والغاز، من أبرز المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم.

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