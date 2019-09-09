سلامة: حفتر يشترط "ضمانات" لانسحاب محتمل من محيط طرابلس

باريس / الخليج 365

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر يشترط "ضمانات" لانسحاب محتمل من محيط العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، نشرتها الإثنين.

وذكر سلامة أنه "منذ أسابيع، أصبحت المواقف أكثر واقعية، والقضية ليست جغرافية فقط، فحفتر يشترط ضمانات لانسحاب محتمل من محيط طرابلس".

وأوضح أن "حفتر يريد ضمانات من القوى الحاكمة في طرابلس، ويطلب تعيينات في مناصب مهمة بالدولة".

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وأضاف سلامة: "في المقابل، هناك أطراف مستعدة للتفاوض مع حفتر مع شرط انسحاب قواته".

وتابع: "لكن أطراف أخرى لا ترغب في التفاوض معه، كونهم يعتبرون حفتر فقد الشرعية في أن يكون صاحب مصلحة في ليبيا بعد انتهاء الصراع".

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وتسبب الهجوم على طرابلس بسقوط أكثر من ألف قتيل، وتشريد ما يزيد على مئة ألف شخص، بحسب الحكومة.

وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.