الخدمة المدنية: الأحد 22 سبتمبر عطلة رسمية لوقوعه بين عطلتين

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت وزارة الخدمة المدنية اليوم إن يوم الأحد ٢٢ سبتمبر عطلة رسمية؛ لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة اليوم الوطني يوم الاثنين.

تفصيلاً، قالت الوزارة: وفقاً لما نصّت عليه المادة (١٢٨) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؛ سيكون يوم الأحد ٢٢ سبتمبر عطلة رسمية؛ لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة اليوم الوطني يوم الاثنين.

وبذلك تكون العودة للعمل يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر.

المصدر : مصادر متطابقة