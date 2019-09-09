تأجيل ديربي القصيم بين التعاون والرائد شهرين

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن نادي الرائد، اليوم الاثنين، أن لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، قررت تأجيل مباراة ديربي القصيم، بين فريقي التعاون والرائد، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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