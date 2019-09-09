رئاسة شؤون الحرمين تضيف 6 لغات جديدة لمشروع ترجمة خطب ودروس المسجد الحرام

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أضافت الإدارة العامة للغات والترجمة برئاسة شؤون الحرمين، ست لغات جديدة تتمثل في اللغات “الإسبانية، والبشتو، والبنجابية، والبلوشية، والتايلندية، والأوزبكية”, إضافة إلى اللغات العشر التي تترجم لها والمتمثلة في “الأردية، والإنجليزية، والفرنسية، والملايو، والفارسية، والصينية، والبنغالية، والروسية، والتركية، والهوسا” من خلال 25 مترجمًا يتحدثون عدة لغات بعضهم يتحدث 6 لغات لترجمة خطب الحرمين الشريفين ومحاضراتهما ودروسهما ومطبوعاتهما التي توزعها الرئاسة العامة, إلى جانب مشروع ترجمة خطبة عرفة، والترجمة الإرشادية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للغات والترجمة عماد باعقيل، أن الرئاسة توفر ترجمة لغة الإشارة للصم والبكم في جميع مشاريعها الدينية والتوعوية والإرشادية, لافتًا النظر إلى أنه يتم ترجمة الخطب والدروس من خلال ترددات إذاعية مخصصة على “FM”، وموقع الرئاسة العامة الإلكتروني، وأجهزة مخصصة للترجمة توزع على المستفيدين داخل الحرمين الشريفين أو عرفة في الحج، علاوة على تطبيقات على أجهزة الجوال مخصصة لذلك, مبينًا أنه يمكن استفادة جميع المسلمين من مشاريع الترجمة التي تقدمها الرئاسة العامة في أي مكان بالعالم.