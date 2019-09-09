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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

حذرت أخصائية جلدية أمريكية، من أن الاعتقاد السائد بأن الأشخاص ذوي البشرة الداكنة لا يحتاجون إلى استخدام واق شمسي، هو فكرة مغلوطة يمكن أن تؤدي إلى عواقب صحية كارثية.



وقالت الدكتورة جينا ليستر من جامعة سان فرانسيسكو، بأن الاعتقاد المغلوط عن عدم إصابة ذوي البشرة الداكنة بأي أمراض جلدية، هو فكرة خاطئة لا يجب تصديقها.

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وأضافت "أثبتت العديد من الدراساات بأن أشعة الشمس يمكن أن تتسبب بالعديد من المشاكل الصحية الشائعة لدى ذوي البشرة الداكنة، مثل فرط التصبغ، والكلف، وسرطان الجلد الناجم عن التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، وخاصة الورم الميلانيني، وهو أخطر أشكال سرطان الجلد".

وطرحت الدكتورة ليستر، مثالاً معروفاً عن إصابة المغني المشهور بوب مارلي، وهو من الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، والذي توفي في عمر السادسة والثلاثين بعد إصابته بسرطان الجلد.

ووفقاً للإحصائيات، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات بعد الإصابة بسرطان الجلد في الولايات المتحدة يبلغ 66% بالنسبة لأصحاب البشرة الداكنة و90% بالنسبة لأصحاب البشرة البيضاء.

ونصحت الدكتورة ليستر، الجميع بحماية أنفسهم من أشعة الشمس، لتجنب الإصابة بسرطان الجلد، عبر استخدام كافة الوسائل المتاحة وأهمها الكريمات الواقية، بحسب ما نقل موقع "يو بي آي" الإلكتروني.