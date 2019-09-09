هذا ما يحدث عند فرقعة عظام الرقبة

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
يعمد الكثير من الأشخاص إلى فرقعة عظام الرقبة للتخلص من آلام الرقبة والصداع، ولكن خبراء الصحة يقولون بأن هذه الممارسة خاطئة وخطيرة.
وبحسب الخبراء، فإن فرقعة عظام الرقبة تؤدي في بعض الأحيان إلى تقلص البطانة الداخلية لأحد شرايين الرقبة مما قد يتسبب في تشكل جلطات دموية.
وعلى الرغم من أن هذه الجلطات قد تشفى من تلقاء نفسها في الكثير من الأحيان، إلا أنها قد تشكل خطراً كبيراً على حياة المرء في حال لم تشفى، وتتسبب في حدوث سكتة دماغية نتيجة قطع إمدادات الدم عن المخ.
ويشير الخبراء إلى أن إدارة الرقبة أو ثنيها، قد يؤدي إلى تمدد الشرايين الفقرية والشريان القاعدي الذي يزود الجزء الخلفي من الدماغ بالدم، وبالتالي تصبح أكثر عرضة للإصابة.
ووفقاً للإحصائيات فرصة الإصابة بسكتة دماغية جراء فرقعة العنق، ضئيلة جداً، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.