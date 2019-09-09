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الإثنين 9 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
مع قرب الكشف عن تلفاز شركة وان بلس OnePlus TV الصينية ارتفعت أخبار التسريبات حول الجهاز، حيث تم رصد مواصفات التلفاز في موقع أمازون بالهند.
ووفقا لموقع Tech radar فمن المتوقع أن تكون المواصفات المسربة مؤكدة بسبب ظهورها في موقع أمازون الهندي الذي سيكون أول سوق يتوفر فيه التلفاز.
وبحسب التسريبات فإن التلفاز سيحتوي على ثمانية مكبرات صوت بقوة تصل إلى 50 واط، كما أن التلفاز سيدعم تقنية Dolby Atmos.
بالنسبة للشاشة فهي من نوع QLED 4K و بحجم 55 إنشا تدعم تقنية Dolby Vision، ما يعني أن التلفاز يدعم محتوى HDR 4K.
ويعمل التلفاز بمعالج MediaTek MT5670 مع ذاكرة عشوائية سعتها 3 جيجابايت.
ذكرت شركة وان بلس سابقا أن التلفاز يدعم نظام أندرويد Android وسيدعم أيضا مساعد جوجل الشخصي مع وجود جهاز Chromecast وهو كاست جهاز بث محتوى الوساط المتعددة والذي يتصل بتلفاز المستخدم عبر منفذ HDMI، إضافة إلى متجر جوجل.
سيتم إطلاق تلفاز OnePlus في الهند قبل أي مكان آخر في العالم، وأوضح بيتي للاو الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس أن الهند منحت الأفضلية لأن الشركة لديها علاقة إيجابية للغاية مع مزودي المحتوى هناك.
لم يتم تحديد تاريخ الإطلاق من قبل الشركة، لكن الشائعات أن التلفاز سيتم إطلاقه في 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.