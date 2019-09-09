رئيس الشاباك السابق: يجب شن عملية برية إسرائيلية في غزة تستمر ثلاث سنوات

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن ديختر، القول إنه "لا يوجد حل دبلوماسي للإرهاب المنبثق من غزة".

© REUTERS / MOHAMMED SALEM

وذكر أنه كان يتمنى أن يكون الحل الدبلوماسي بمساعدة مصر والسعوديين لتهدئة الإرهاب في غزة أمرا ممكنا، لكنه يعتقد أن "الأمر يشبه فوز إسرائيل ببطولة كأس العالم لكرة القدم".

وتابع: "عملية غزة لن تكون أسبوعين، ولن تكون شهرين، ولكن لمدة ثلاث سنوات، مثل عملية إسرائيل المستمرة في الضفة الغربية التي أنهت الانتفاضة الثانية".

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وذكر ديختر أن "إسرائيل لن تعيد احتلالها، ولكنها ستقضي فترة طويلة هناك كما فعلت في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية".

ولم يوضح ديختر من يعتقد أنه سيدير قطاع غزة بعد العملية، لكنه أشار إلى أن السلطة الفلسطينية، التي فقدت السيطرة على حماس في عام 2007 ، من المفترض أن تكون مسؤولة عن جميع المناطق الفلسطينية.

وأضاف: "لا توجد خيارات جيدة ، ولكن هناك خيارات سيئة وخيارات أسوأ"، موضحا أن الأموال التي تأتي من قطر تخضع للإشراف إلى حد ما وهي أفضل من البديل.