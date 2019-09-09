قطر تلجأ إلى "الملاذ الآمن"... رقم قياسي في شهر واحد

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وذكر تقرير شهر سبتمبر/أيلول الجاري، لمجلس الذهب العالمي، أن قطر رفعت ما تملكه من الذهب خلال الشهر من 31.3 طن إلى 39.1 طن، أي أنها اشترت 7.8 طن، ما يعادل نحو 250 ألف أونصة ذهب، بحسب صحيفة "الرؤية" الإماراتية.
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
واحتياطيات الذهب هي جزء من الاحتياطيات الدولية، وتشكل احتياطيات الذهب لدى دولة قطر نسبة 4.6% من إجمالي احتياطياتها الدولية التي تضم نقدا أجنبيا وحقوق سحب وأصولا عالية السيولة.
وتتصدر السعودية قائمة الدول العربية باحتياطيات الذهب، التي تبلغ 323.1 طن، يليها في المرتبة الثانية لبنان بـ286.8 طن، ومن ثم الجزائر باحتياطيات تبلغ 173.6 طن.
وبحسب تقرير مجلس الذهب العالمي، ارتفعت حيازات دول العالم من الذهب خلال شهر أغسطس، بواقع 330 طنا، لتصعد من 34076 طنا سجلتها إلى 34407 أطنان.
وتعمل دول في العالم على زيادة احتياطياتها من الذهب، الذي يعد ملاذا آمنا، ومنها روسيا والصين.
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