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حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بجنوب لبنان

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دبي - بواسطة محمد فارس قال حزب الله الاثنين إن دفاعاته الجوية اسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية في خراج بلدة رامية بجنوب لبنان، فيما اكدت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الحادث مشيرة إلى أن الدرونة سقطت مساء الأحد اثناء دورية اعتيادية في شمال البلاد.Provided by Deutsche Welle © Imago Images/StockTrek Images/O. Zidon Provided by Deutsche Welle

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الاثنين(التاسع من أيلول/سبتمبر 2019) عن اسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها الحدود مع لبنان، حسبما أفاد تقرير إخباري. وذكرت قناة المنار التابعة لحزب الله على موقعها الإلكتروني أن " المقاومة الاسلامية تصدت لطائرة اسرائيلية مسيرة بالأسلحة المناسبة وأسقطتها في خراج بلدة رامية الجنوبية، وأن الطائرة أصبحت بيد المقاومين".

من جانبها، قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي في تل ابيب الاثنين إن طائرة "مسيرة" صغيرة تابعة للجيش الإسرائيلي "سقطت فوق الأراضي اللبنانية مساء الأحد خلال نشاط روتيني في شمالي إسرائيل". وأضافت المتحدثة "أنه لا قلق بشأن تسرب معلومات مهمة".

وزاد التوتر في المنطقة الشهر الماضي عندما قال حزب الله أن طائرتين إسرائيليتين مسيرتين سقطتا فوق الضواحي الجنوبية لبيروت. وحذر زعيم حزب الله حسن نصر الله الأسبوع الماضي من أنه سيتم التصدي للطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تنتهك المجال الجوي للبنان.

يذكر أن الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد توترا متصاعدا منذ مطلع الشهر الجاري عندما أطلق حزب الله النار على آلية إسرائيلية في المنطقة الحدودية وذلك انتقاما لمقتل عنصرين من عناصر حزب الله في سوريا نتيجة قصف إسرائيلي.

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هدوء حذر على الحدود الجنوبية بين لبنان وإسرائيل

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وقال الجيش الإسرائيلي إنّ الحزب أطلق على قاعدة عسكرية إسرائيلية ثلاثة صواريخ مضادّة للدبّابات، فردّ الجيش بإطلاق نحو مئة قذيفة على أطراف قرى لبنانية حدودية. ونفت إسرائيل مقتل أو إصابة أي عنصر من قواتها في الهجوم، على عكس ما أعلن حزب الله الذي أفاد عن سقوط قتلى وجرحى في الهجوم.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)

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هذا البيت الفارغ في لفتة هو رمز لإحدى جذور نزاع الشرق الأوسط. والقرية الواقعة غربي القدس وجب التخلي عنها أثناء فترة تأسيس اسرائيل في 1948 من قبل ساكنيها ـ فلسطينيون عرب ـ. فاليهود وكذلك العرب يدعون امتلاك المنطقة لأسباب تاريخية أو دينية. ولا وجود لحل في أفق مستقبل منظور.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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