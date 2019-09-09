دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ترامب: أتمنى الشفاء لأمير الكويت وأتطلع إلى لقائه قريبًا

عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمنياته لـ«صديقه» أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالشفاء العاجل، مؤكدًا أنَّه يتطلع لاستقباله في واشنطن بمجرد تماثله للشفاء.

وقال البيت الأبيض في بيان له، إنه تمّ إبلاغ الرئيس الأمريكي مساء أمس الأحد، بأن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيؤجّل زيارته المقررة في 12 سبتمبر الجاري إلى البيت الأبيض، بعد أن أُدْخِل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأكّد بيان البيت الأبيض، أنَّ أمير الكويت هو قائد يحظى باحترام كبير، وقد ظلّ شريكًا هائلًا للولايات المتحدة في مواجهة التحديات في المنطقة.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح: إنَّ أمير الكويت دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر له مع الرئيس دونالد ترامب، إلى موعد يحدد لاحقًا.

وكان أمير الكويت قد تعرَّض لوعكة صحية في أغسطس الماضي، دخل على إثرها أحد المستشفيات بالعاصمة الكويت.