دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

ذكر تقرير جديد من موقع سام موبايل إلى أن ساعة سامسونج Galaxy Watch Active 2 للأسف ستفتقد لأهم ميزتين أعلنت عنها الشركة على الأقل عند الإطلاق في سبتمبر الجاري.

وبحسب ماذكره الموقع فإن سامسونج ستكون مضطرة لإطلاق الساعة في الاسوق بدون ميزة تتبع السقوط و ميزة تخطيط القلب الكهربائي ECG وهي الميزتين الجديدة التي تضعها سامسونج لأول مرة في ساعاتها.

السبب ببساطة هو أن هذه الميزتين لم تحصل على موافقة هيئة العقاقير الفيدرالية FDA الأمريكية حتى الآن ولكن من المنتظر أن يحدث هذا خلال الأشهر القادمة.

مصادر سام موبايل تتوقع ان تبدأ سامسونج بتفعيل الميزتين في شهر فبراير القادم للمستخدمين وهذا يعني أن من يشتري الساعة الجديدة الان لن يحصل على هذه المزايا إلا بعد 5 تقريباً من الشراء.

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المزايا الجديدة ستصل للمستخدمين مع تحديث كامل للنظام وواجهة المستخدم كما يشير الموقع.

يذكر ان الساعة قد بدأ طرحها للبيع في كوريا الجنوبية كما تم طرحها للحجز المسبق في بعض البلدان بدءاً من 6 سبتمبر الجاري.

المصدر

التدوينة سامسونج ستطلق ساعة Galaxy Watch Active 2 بدون أهم ميزتين ظهرت أولاً على عالم التقنية.