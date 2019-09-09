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هاتف هواوي Mate X سيصل للاسواق الشهر القادم

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دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

لأسباب كثيرة أعلنت هواوي تأجيل طرح هاتف Mate X أكثر من مرة إلى الاسواق وأهم سبب بحسب تصاريح الشركة هو ان يصل الهاتف لأيادي المستهلكين بأفضل جودة.

ربما الشركة كانت تريد الحصول على السبق وأولوية الطرح في الاسواق ولكن عندما شاهدت ماحدث مع هاتف سامسونج جالكسي فولد فضلت تجنب الفضائح والتريث لضمان أفضل تجربة ممكنة للمستهلكين.

على كل حال بعد كل هذه الضجة ظهر الرئيس التنفيذي لشركة هواوي ريتشارد يو مع الاعلاميين ليؤكد ان الشركة بغمكانها طرح الهاتف الان ولكن فضلت الانتظار لسببين، الأول هو انتشار اكثر لشبكات 5G والثاني هو الحصول على دعم المزيد من المطورين.

ايضاً اكيد ريتشارد يو ان الهاتف ربما سيكون بنسختين، الاولى ستأتي بمعالج كيرين 980 والأخرى ستحمل المعالج الجديد كيرين 990 وطبعاً النسختين تدعم شبكات الجيل الخامس 5G ولكن النسخة المطورة ربما تحمل عتاداً افضل مثل ذاكرة UFS 3.0 وكاميرات محدثة بالاضافة إلى تقنية شحن سريع أحدث.

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إذاً يبدو أن العد التنازلي قد بدأ وثورة الاجهزة بالشاشات المرنة ستنطلق بدءاً من سبتمبر الجاري مع جالكسي فولد وصولاً إلى اكتوبر القادم مع ميت X.

المصدر

التدوينة هاتف هواوي Mate X سيصل للاسواق الشهر القادم ظهرت أولاً على عالم التقنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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