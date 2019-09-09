دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة ترقب رواد الأعمال وقطاع الأعمال الرقمية في المملكة انطلاق النسخة الثامنة من ملتقى عرب نت الرياض

تترقب أوساط رواد الأعمال وقطاع الأعمال الرقمية في المملكة انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من ملتقى عرب نت الرياض، التجمع الرقمي الأكبر في المملكة، الذي يقام في 10 و11 ديسمبر 2019 تحت شعار “آفاق مملكة الريادة”، حيث تقام فعاليات النسخة الحالية في مكان جديد هو مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

يسعدنا أن نعلن عن قرب انطلاق عرب نت الرياض 2019 في نسخته الثامنة. وللسنة الثانية على التوالي، تنظم عرب نت حدثين في المكان ذاته، وهما عرب نت الرياض الذي يشارك فيه أكثر من 1,500 مدير شركة ومسؤول حكومي رفيع المستوى، وإنسباير السعودية الذي يتوقع أن يشهد حضور أكثر من 6,000 رائد أعمال وشاب وطالب.

يستضيف الملتقى أكثر من 150 خبيرًا ومتحدثًا من كافة أنحاء العالم للمشاركة في برنامج متكامل يتضمن مسارات متعددة المواضيع: منشآت للشركات الناشئة السعودية للشركات الناشئة والمستثمرين، Ad/Edge للإعلام والإعلان الرقمي، Finverse للخدمات المصرفية الرقمية وشركات التكنولوجيا الرقمية، وDigital Policy Forum للمسؤولين الحكوميين الرئيسيين ومدراء المعلومات وCIO Forum لمدراء المعلومات وتقنية المعلومات وصنّاع القرار في مجال تقنية المعلومات الرئيسيين وInvestor Summit للمستثمرين، كما يجمع الحدث أكثر من 300 شركة ناشئة مشاركة في أكبر معرض لريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا في المملكة والمنطقة إلى جانب أكثر من 150 مستثمر تتجاوز قيمة رأس مالهم الإجمالية المليار دولار أميركي.

ويتضمن برنامج النسخة الحالية من الملتقى مجموعة كبيرة من المبادرات والنشاطات التي تجمع مسؤولين ورواد أعمال ناجحين وملهمين من خلال: The Academy، Women Mentoring Women، Investor Lounge، سوالف رياضية، Future Zones & Stage، Tech+Art، Global Delegations، Innovation Avenue، Instashop، University Roadshow، إلى جانب مسابقات عرب نت الاعتيادية: ماراثون الأفكار وتحدي الشركات الناشئة.

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ويقوم رواد الأعمال ضمن تحدي الشركات الناشئة بعرض أعمال شركاتهم أمام مجموعة من المستثمرين وحاضنات الأعمال والإعلاميين والمتخصصين في المجال الرقمي. وتتاح للشركات الناشئة الثلاث الأولى فرصة التنافس أفضل الشركات الناشئة في المنطقة في بطولة الشركات الناشئة. ويمكن تقديم طلب المشاركة لخوض غمار هذه المنافسة قبل يوم 31 أكتوبر.

ويمثل مارثون الأفكار الحدث الأنسب لعرض الأفكار المبتكرة، حيث يتيح الفرصة لأفضل رواد الأعمال في المنطقة لعرض أفكارهم أمام مجموعة من المستثمرين وحاضنات الأعمال والإعلاميين والمتخصصين في المجال الرقمي لمحاولة الفوز بجوائز بقيمة 5 آلاف دولار. قدموا أفكاركم قبل الـ31 من أكتوبر للحصول على فرصة عرضها على منصة عرب نت الرياض.

الجدير بالذكر أن فعالية العام الماضي شهدت حضور أكثر من 300 خبير وقائد عالمي وإقليمي، شاركوا تجاربهم الواسعة من خلال سبعة مسارات من البرنامج وتناولوا آخر الابتكار والأفكار في هذا المجال الحيوي بمشاركة أكثر من 4,000 رائد أعمال.

التدوينة ترقب رواد الأعمال وقطاع الأعمال الرقمية في المملكة انطلاق النسخة الثامنة من ملتقى عرب نت الرياض ظهرت أولاً على عالم التقنية.