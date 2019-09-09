دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة ديل تطلق الجهاز المرن OptiPlex 7070 Ultra والذي يمثل نقلة كبيرة للحوسبة المكتبية

أعلنت ديل عن إطلاقها الجهاز المرن OptiPlex 7070 Ultra والذي يوفر مساحة كبيرة ومرونة للمستخدمين على مكاتبهم.

كشفت شركة ديل عن جهاز الحاسوب الجديد OptiPlex 7070 Ultra الذي يقدم مرونة عالية في التخفي، حيث يتواجد الجهاز في حامل الشاشة فقط. ويحتوي الحامل الذي يعمل مع بعض الشاشات على قطع جهاز الحاسوب في الداخل دون الشعور بأنها متواجدة على المكتب من الأساس، ما يوفر مساحة عمل أكبر خاصة للموظفين.

ويتشابه الجهاز إلى حد بعيد مع حاسوب محمول صغير يمكن اخفاءه في حامل الشاشة وتغيره في أي وقت يحتاجه المستخدم.

وتقول شركة ديل أن الأبحاث التي أجرتها على عملائها أن الشركات تحب أن تملك القدرة على ترقية أنظمتها وأجهزة الحاسوب الخاصة بها، وهذا الشكل الجديد من الحواسيب سيساعد الشركات على تغيير أنظمتها بكل سهولة مع الاحتفاظ بالشكل العام بوجود نفس الشاشة.

وأشار نائب الرئيس للحوسبة الثابتة في ديل، ديف لينكون، بقوله: “إن انتقال المزيد من المنشآت إلى مساحات عمل مكتبية مفتوحة يجعلها تبحث عن تقنيات تزيد من المساحات المكتبية وإنتاجية الموظفين والاستثمارات التقنية، وأضاف: “قبل 35 عامًا، أحدثت “ديل” ثورة في الطريقة التي تُصنّع بها أجهزة الحاسوب الشخصية وتُشحن إلى العالم، وها نحن اليوم نغيّر هذه الفئة مرة أخرى بالنظام المبتكر OptiPlex 7070 Ultra المخفيّ بذكاء، بالرغم من كونه على مرأى من الجميع”.

ويتميز جهاز OptiPlex 7070 Ultra بعناصر قابلة للتعديل والتهيئة من أجل إتاحة أقصى درجات المرونة والأداء.

وتشمل أبرز المزايا بحسب الشركة:

ترقية مستقلة لجهاز الحاسوب والشاشة، تمكّن العملاء من إجراء التبديل أو الترقية أو الصيانة لأي جزء من النظام بأي وقت.

حامل شاشة متضمّن للحاسوب الشخصي ومشتمل على خيارات أمنية مادية للحماية من العبث.

عمليات تهيئة مرنة مثالية لمساحات العمل المفتوحة متعددة المستخدمين.

عمليات تهيئة تناسب مختلف حالات الاستخدام وأساليب العمل، مع منتجات متوافقة مثل الحامل القابل لتعديل الارتفاع أو الحامل الثابت أو حامل “فيسا”، أو الذراع الحامل لشاشة واحدة من “ديل” MSA20 لضمان قابلية فائقة لضبط وضعية الشاشة، أو الذراع الحامل لشاشتين من “ديل” MDA20.

الأداء والقدرة على تلبية احتياجات المستخدمين، حتى معالجات Core vPro i7 من “إنتل” و64 جيجابايت من ذاكرة RAM و1 تيرابايت من مساحة التخرين NVMe SSD و2 تيرابايت من مساحة القرص الصلب HDD.

وتقول الشركة في بيانها: “أظهرت دراسة أجريناها حديثًا أن استخدام شاشتين يمكن أن يعزز إنتاجية الموظف بنسبة تصل إلى 21%.”

وأضافت: “يمكن لنظام Ultra دعم ما يصل إلى ثلاث شاشات تتراوح أحجامها بين 19 و27 بوصة، لزيادة الإنتاجية. ويتم نقل الطاقة والبيانات والفيديو والصوت عبر كابل منفرد عند ربط النظام بشاشات “ديل” العاملة بتقنية الربط USB-C.”

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OptiPlex 7071 Tower الجديد

على نفس الجانب، فقد طرحت “ديل” النظام OptiPlex 7071 Tower، الذي يناسب الشركات التي تستخدم محتو مبنيًا على تقنيات الواقع الافتراضي VR لأنشطة مثل بيئات التدريب والمبيعات. ويتيح هذا النظام المكتبي الجديد إنتاجية أسرع للمهام اليومية بفضل الأداء المتميز وخيارات التوسّع المتعددة والملحقات المصممة خاصة لتلبية احتياجات المستخدمين العصريين.

ويُعتبر هذا أقوى جهاز OptiPlex صدر للآن، ويمكن تهيئته باستخدام معالجات الجيل التاسع من إنتل حتى Core i9 ثماني النوى.

حيث يمكن أن يعمل المعالج الجديد بقوة 95 واط، كما يأتي مزودًا بشكل اختياري بتقنية vPro من الشركة المصنعة، إنتل.

تحسين نظام OptiPlex بميزة Unified Workspace من ديل

كانت ديل قد أعلنت بوقت سابق لهذا العام عن ميزة Unified Workspace لتوحيد مساحات العمل، والتي قدمت شكلًا جديدًا للموظفين.

بحيث يمنحهم تجربة عمل سلسة مع تمكين أقسام تقنية المعلومات من خلال حلول إدارة ذكية ومؤتمتة ومفتوحة. وقد خضعت محفظة OptiPlex الجديدة للتحسين من خلال ميزة Unified Workspace، ما يمكّن أقسام تقنية المعلومات من تركيب هذه الأجهزة وتأمينها وإدارتها ودعمها بسهولة، من أجل تعزيز إنتاجية المستخدمين من اليوم الأول للعمل.

التوفر

النظام OptiPlex 7070 Ultra سيكون متاحًا مع نهاية سبتمبر.

النظام OptiPlex 7071 Tower متاحًا مع نهاية سبتمبر.

لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الجهاز، يمكن زيارة هذا الرابط.

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