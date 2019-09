الزيف العميق قادم

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة الزيف العميق Deepfakes

خُدع مستخدمو تويتر قبل فترة يظهر قدرته العجيبة على تغيير ملامح وجهه لتشبه العديد من الممثلين وقتما يريد. انتشر الفيديو بن الناس لدرجة أن العديد من مشاهير الشبكات الاجتماعية خدعوا به

عبر حساباتهم غير مدركين أنهم يسهمون في نشر فيديو كاذب تم إنتاجه بتقنية الزيف العميق (Deep Fake).

لحسن الحظ قام الكثير

وكشف حقيقة هذا الفيديو، والتي اتضح أنها كان مجتزئاً من أحد قنوات اليوتيوب التي تنشر مقاطع فيديو كثيرة انتجت بتقنية الزيف العميق، ولو تصفحت هذه القناة ستجد الكثير من مقاطع الفيديو التي تستبدل وجوه ممثلين بممثلين آخرين، ففي أحد المقاطع تم استبدال وجه الممثل جاك نيكلسون في فيلم الرعب الشهير The Shining بوجه الممثل جيم كاري، ولو لم تكن تعرف أنك تشاهد مقطعاً مزيفاً لظننت أن جيم كاري هو بطل الفيلم.

تعتبر تقنية الزيف العميق جديدة نسبياً، ولعل بضعنا عرفها حين شاهد العديد من مقاطع الأفلام التي تم استبدال وجه البطل فيها بوجه كما يوجد للممثل جوردان بيل، الذي قام بإنتاج فيديو استخدم فيه وجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لإطلاق تصريحات كاذبة، وكان يهدف من خلال هذا الفيديو إلى توعية الناس بمخاطر الأخبار الكاذبة المدعومة بتقنيات تسهل صناعة الكذب بطريقة احترافية.

تعتمد تقنية الزيف العميق على الذكاء الاصطناعي في تركيب الوجوه، وهي تحتاج إلى عينة كبيرة من البيانات، ووقت طويل لتتمكن من استبدال الوجه بدقة كبيرة، لذلك سوف تجد أن أكثر المقاطع المنتشرة هي لممثلين أو شخصيات مشهورة. فكمية الصور والفيديوهات المتوفرة على الإنترنت لهذه الشخصيات متوفرة بكثرة، وهو ما يسمح لمن يريد استبدال الوجه بأن يدرب الذكاء الاصطناعي لصنع فيديو مقنع قدر الإمكان.

الحاجة إلى كمية بيانات ضخمة قد جعل غالبية الناس تشعر بالراحة، لأن ذلك يعني أننا لن نرى وجوهنا في فيلم أو مقطع فيديو مضحك، ولكن هذه الراحة قد لا تطول، ففي الأيام الماضية أطلقت شركة Momo الصينية تطبيق Zao الذي أحدث ضجة في الشبكات الاجتماعية والإعلام، رغم توفره في السوق الصينية فقط.

يقوم تطبيق Zao بأخذ وخلال ثوانٍ سيقوم باستبدال أوجه الممثلين في العديد من الأفلام والمسلسلات الشهيرة، مثل فيلم تايتانك ومسلسل لعبة العروش، ووضعك بدلاً منهم، لتجد وجهك في مسلسل لعبة العروش بدل وجه جون سنو. ولأن الناتج النهائي مضحك ومسلي، فقد قام ملايين المستخدمين الصينيين بمشاركتها مع أصدقائهم، ويبدو أن شبكة WeChat التي تعتبر منافساً لـ Momo غارت من شعبية التطبيق لدرجة أنها حظرت مشاركة مقاطعه عبر تطبيقها بحجة أنه يعتبر مصدر تهديد للأمن.

أثارت السرعة والدقة التي يعمل بها تطبيق Zao قلق المتابعين لتطورات الزيف العميق، فالمتعارف عليه هو أن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى بيانات كثيرة، كما أنه يحتاج إلى وقت طويل لتدريب الذكاء الاصطناعي كي تزيد دقة التركيب، ولكن أحد مستخدمي Zao قال أن التطبيق

In case you haven't heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of 'Deepfake'-style AI facial replacement I've ever seen.



Here's an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) 🤯 pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT