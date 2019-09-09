شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 سجادة جديدة لفرش صحن المطاف بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للشئون الفنية والخدمية، ممثلة بإدارة تطهير سجاد المسجد الحرام، فرش صحن المطاف بالسجاد، حيث تم فرش ما يقارب( 1200) سجادة ليتسنى لقاصدى بيت الله الحرام الصلاة فى صحن المطاف بكل يسر وسهولة، وذلك بعد انتهاء موسم الحج.
و وفقا لموقع و كالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح مدير الإدارة العامة للشئون الفنية والخدمية نايف بن ذياب الجحدلى، أن الإدارة العامة فرشت صحن المطاف بالسجاد بعد انتهاء موسم الحج، إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام، ومتابعة مباشرة من وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابرى.
من جانبه، أوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعانى، أن الإدارة فرشت صحن المطاف وأروقته بما يقارب (1200) سجادة، إضافة إلى (16000 ) سجادة تم فرشها فى المسجد الحرام، والساحات الخارجية، والسطح، مع متابعة بشكل دائم من خلال فرق فنية ميدانية تشرف على ترتيبه وتنظيفه بمعدات حديثة فى مواقعه، ونقل ما يلزم إلى مغسلة السجاد الخاصة بالغسيل والعناية بسجاد الحرم المكى الشريف.
كانت هذه تفاصيل خبر 1200 سجادة جديدة لفرش صحن المطاف بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.