شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 سجادة جديدة لفرش صحن المطاف بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للشئون الفنية والخدمية، ممثلة بإدارة تطهير سجاد المسجد الحرام، فرش صحن المطاف بالسجاد، حيث تم فرش ما يقارب( 1200) سجادة ليتسنى لقاصدى بيت الله الحرام الصلاة فى صحن المطاف بكل يسر وسهولة، وذلك بعد انتهاء موسم الحج.

و وفقا لموقع و كالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح مدير الإدارة العامة للشئون الفنية والخدمية نايف بن ذياب الجحدلى، أن الإدارة العامة فرشت صحن المطاف بالسجاد بعد انتهاء موسم الحج، إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام، ومتابعة مباشرة من وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابرى.

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من جانبه، أوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعانى، أن الإدارة فرشت صحن المطاف وأروقته بما يقارب (1200) سجادة، إضافة إلى (16000 ) سجادة تم فرشها فى المسجد الحرام، والساحات الخارجية، والسطح، مع متابعة بشكل دائم من خلال فرق فنية ميدانية تشرف على ترتيبه وتنظيفه بمعدات حديثة فى مواقعه، ونقل ما يلزم إلى مغسلة السجاد الخاصة بالغسيل والعناية بسجاد الحرم المكى الشريف.