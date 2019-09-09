شكرا لقرائتكم خبر عن القضية الفلسطينية على رأس مباحثات رئيس النواب الأردنى ووزير خارجية تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس النواب الأردنى عاطف الطراونة ووزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى أهمية العمل العربى المشترك لاسيما البرلماني، من أجل إعادة تصدر ملف القضية الفلسطينية أجندة القرار العربى .

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس مجلس النواب الأردنى لوزير الخارجية التونسى فى دار مجلس النواب الأردنى اليوم الاثنين .

وأضافت الوكالة، أن اللقاء تناول جملة من الملفات والتحديات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب على الإرهاب، حيث أكد الطراونة والجهيناوى أهمية التنسيق فى هذا الإطار، مشيرين إلى أن الأردن وتونس عانا من خطر الإرهاب وخسر البلدان أرواحاً بريئة.

وقال الطراونة: نحن فى الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، متمسكون بثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس"، مضيفا "واجهنا التحديات والضغوطات بصف وطنى متماسك خلف قيادتنا، ونأمل أن يتعاظم التنسيق والتشاور العربى على مختلف المستويات هدفاً ومقصداً فى دعم حق الشعب الفلسطينى الشرعى والتاريخى فى إقامة دولته المستقلة".

Advertisements

من جهته، قال الجهيناوى إن الأردن وتونس يرتبطان بعلاقات وثيقة، ولديهما الكثير من تشابه الظروف، فالتحديات المحيطة ما زالت تشكل عبئاً على كلا البلدين، ولا بد من توحيد الموقف العربى تجاه القضية الفلسطينية.

وعبر الجهيناوى عن تقدير بلاده لمواقف الأردن المعتدلة، وثباته بقيادة الملك عبدالله الثانى تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعرض وزير الخارجية التونسى الإصلاحات السياسية فى بلاده والاستحقاق الانتخابى لرئاسة الجمهورية، مؤكداً أن بلاده تسير بثبات على سكة الإصلاح.