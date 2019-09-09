شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار مخزن أسلحة ومعمل لصناعة المتفجرات تابع للحوثيين بالحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر محلية يمنية، اليوم /الاثنين/، بوقوع انفجار كبير فى مخزن أسلحة ومعمل لصناعة المتفجرات تابع لميليشيات الحوثى فى مدينة الحديدة، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار كبيرة بمنازل المواطنين.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم عن شهود عيان قولهم "إن المخزن يقع وسط حي الزعفران السكني بشارع جيزان شمال مدينة الحديدة، موضحين أن الانفجار تسبب في اشتعال النيران وحدوث سلسلة انفجارات تطايرت خلالها القذائف من المخزن إلى أنحاء متفرقة في الحي السكني المجاور".

وأضاف شهود العيان أن سلسلة الانفجارات استمرت أكثر من ساعة في المخزن، الذي كان عبارة عن مستودع لمصنع بلاستيك قبل أن تحوله ميليشيات الحوثي إلى مخزن للأسلحة ومعمل لصناعة المتفجرات.

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