شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق القمة العالمية للاقتصاد الأخضر فى دبى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش الدورة السادسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2019 الابتكار وأبرز الإنجازات التي حققتها الإمارات لدفع مسيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وتنعقد القمة ، حسبما نقلت جريدة الرؤية الإماراتية ، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار "تقنيات مبتكرة لاقتصاد مستدام"، على مدار يومي 20 و21 أكتوبر المقبل، وذلك بالتزامن مع الدورة الـ 21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، والدورة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية، وفعاليات "الأسبوع الأخضر" في دورته السادسة.

Advertisements

وأكد سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: "يُعد الابتكار أحد الركائز الأساسية التي نرتكز عليها في مسيرتنا نحو الاستدامة، حيث لم تعد تقتصر النظرة السائدة على العوامل مثل توفير التكاليف وإدارة المخاطر، بل تطور مفهوم الاستدامة إلى تبني الابتكارات التكنولوجية الصديقة للبيئة للمساهمة في تحقيق الأهداف الخضراء".

وقال "تعتبر الإمارات في طليعة الدول في اعتماد الحلول والممارسات المبتكرة، كما يتحتم تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أفضل استخدام للتقنيات الخضراء المبتكرة بما يخدم مسيرة التنمية المستدامة".