شكرا لقرائتكم خبر عن 1.42مليار درهم إعانات مالية للمواطنين من حكومة الإمارات فى الربع الثانى من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت قيمة الإعانات المالية التي قدمتها الحكومة الاتحادية فى الإمارات العربية ، ممثلة بوزارة تنمية المجتمع 1.42 مليار درهم، خلال الربع الثاني من العام 2019، في مؤشر على استمرار حرص الدولة على تقديم الدعم للمواطنين، وذلك لتعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي والتي تعد من العناصر الرئيسة للتنمية الشاملة في الدولة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات أن قيمة الإعانات المقدمة، شكلت نحو 6% من إجمالي مصروفات الوزارات الاتحادية البالغة، 24.4 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بحسب الاحصائيات التي أصدرتها وزارة المالية.

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ويشمل الدعم الذي تقدمه الحكومة الاتحادية من خلال وزارة تنمية المجتمع الإعانات الاجتماعية، ودعم الأسعار بالإضافة إلى الدعم النقدي المباشر للمستحقين ، كما يشمل الدعم أيضا ضمنهم أصحاب الهمم والمسنين والرعاية الاجتماعية ومنح الزواج إلى جانب الخدمات الأخرى الموجهة للأسرة.

وتعد المؤشرات الخاصة بالتلاحم المجتمعي والتي يجري من خلالها قياس تمتع أبناء المجتمع بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية، والتكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية بين مكونات المجتمع كافة من أهم المؤشرات التي تتضمنها رؤية الامارات 2021.

كذلك فإن تعزيز التلاحم في مجتمع يعتز بهويته وانتمائه من خلال توفير بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع وتحافظ على ثقافة الإمارات وتراثها وتقاليدها وتعزز من تلاحمها المجتمعي والأسري من أهم ما تسعى لتحقيقه الأجندة الوطنية للدولة.