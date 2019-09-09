شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشارك فى مراقبة الانتخابات الرئاسية التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة الدول العربية عن إيفاد بعثة برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادى الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومى، للمشاركة فى مراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى تونس منتصف الشهر الجارى.

وأفاد بيان صحفى صدر عن الجامعة اليوم الاثنين، بأنه من المقرر أن يتم نشر أعضاء البعثة المنتمين إلى مختلف الجنسيات العربية، ما عدا الجنسية التونسية، فى عدد من الولايات التونسية، وذلك فى إطار حرص الجامعة على دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد فى الجمهورية التونسية، وتلبية للدعوة التى تلقاها أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة من نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس لإرسال بعثة للمشاركة فى مراقبة هذه الانتخابات.

ومن المقرر أن يلتقى أعضاء البعثة، التى تصل الى تونس بعد غد الأربعاء، خلال مهمتهم بمختلف الأطراف المعنية بالإعداد والترتيب لهذه الانتخابات، ومن ضمنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتى ستوقع البعثة معها مذكرة حول حقوق وواجبات المراقبين.

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وتتمثل أهداف البعثة فى مراقبة مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما فى ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين وعمليات الاقتراع وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة فى الدولة، وكذلك المعايير الدولية المتعارف عليها.

يذكر أنه تم اختيار أعضاء البعثة وفقاً لعدة معايير، يأتى فى مقدمتها الخبرة العالية فى مجال المراقبة، تنوع الجنسيات مع استثناء الموظفين الذين ينتمون للجنسية التونسية مراعاة لمصداقية البعثة.. وتقوم البعثة بإصدار بيانها التمهيدى عقب انتهائها من عملية المراقبة يتبعه تقريرها النهائى الذى يتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذى يتضمن ملاحظتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بذلك.