شكرا لقرائتكم خبر عن مترو دبى يستخدم "روبوت" لتنظيف محطاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لم تقتصر التقنيات على تشغيل محطات المترو والقطارات، فقد عملت هيئة الطرق والمواصلات فى دبى على استخدام الإنسان الآلى "روبوت" فى تنظيف محطات مترو دبى كخطوة تجريبية هى الأولى من نوعها على مستوى العالم، فى استخدام هذه التقنية لتنظيف محطات المترو، وبمجرد التحقق من نجاح التجربة، سيتم تعميم التقنية فى جميع المحطات.

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و وفقا لموقع "البيان" الإماراتى، هذا الروبوت فعال وكفء للغاية فى تقليل كمية المياه المستخدمة فى التنظيف، وتوفير مستوى كبير من التعقيم، وبالإمكان ضبطه مسبقاً لأداء أنماط تنظيف تلقائية للأرضيات، دون تدخل بشرى، باستثناء خطوات محدودة وبسيطة مثل إضافة الماء والبرمجة، ويمكن إعادة ضبط البرمجة لتمكين الروبوت من تنظيف الأرضيات ذات التصاميم المعقدة.

الروبوت مزود بأجهزة استشعار، وجهاز استقبال سونار، وهو قادر على التنقل بين المساحات، واكتشاف الحواجز وتجنب الاصطدام، وتغطى أجهزة الاستشعار التى تعمل بالليزر جنباً إلى جنب مع السونار دائرة 360 درجة، ويحتوى على خزان مياه سعة 90 لتراً بمقاس 135 × 90 × 128 سم، ما يجعله مناسباً للاستخدام فى الأماكن العامة، دون التسبب فى إزعاج لزوار المحطات.