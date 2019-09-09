شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية: العلاقات إيجابية مع روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، أن العلاقات إيجابية مع روسيا، مشددا على أن ما نشرته خلافا لذلك إحدى الصحف اللبنانية اليوم، هى معلومات مغلوطة ومخالفة كليا لمسار العلاقات مع الدولة الروسية.

وكانت جريدة (الأخبار) اللبنانية القريبة من (حزب الله) قد نشرت فى عددها الصادر اليوم تقريرا إخباريا تحت عنوان (الحريرى يتهرب من التعاون العسكرى مع روسيا) .

وذكرت الصحيفة أن اللجنة الحكومية الروسية – اللبنانية المشتركة التي أنهت اجتماعاتها قبل يومين في بيروت، عرض خلالها ممثلو هيئات التسليح والصناعات العسكرية الروسية، رفع مستوى التعاون العسكري بين لبنان وروسيا، وإمداد الجيش اللبناني بأسلحة متنوعة من بينها مضادات للطائرات .

وزعمت الصحيفة، أن الحريري لا يرغب في رفع مستوى التعاون العسكري مع روسيا "عملا برغبة أمريكية وغربية".. على حد تعبير الصحيفة.

يشار إلى أن الحريري كان قد أوفد قبل نحو أسبوع مستشاره المختص بالشئون الروسية جورج شعبان إلى موسكو؛ للإعراب عن تقديره وشكره للقيادة الروسية على الجهود التي بذلتها والاتصالات التي أجرتها مع إسرائيل وإيران، لعدم حدوث تصعيد في الجنوب اللبناني بين إسرائيل وحزب الله يتسبب في اندلاع حرب، وذلك عقب تبادل القصف العسكري الصاروخي بين الأخيرين قبل نحو 10 أيام.

كما تُرجح مصادر سياسية عديدة أن يقوم الحريري بزيارة مرتقبة إلى موسكو، وأنه يتم الإعداد لها حاليا بالتعاون مع الجانب الروسي.