شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: الاستقرار السياسى والأمنى يساهم فى تنفيذ الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون أن الاستقرار السياسى والأمنى اللذين تحققا فى لبنان، أوجدا القدرة على تنفيذ الإصلاح الاقتصادى، مشددا على أنه مستمر فى العمل على إعادة بناء الدولة، وأن شغل المناصب سيكون على أساس اختيار الكفاءات فى تولى المواقع الأساسية، على نحو ينعكس تصحيحا للوضع القائم وبما يحسن سير العمل.

ودعا عون – فى تصريحات لدى استقباله اليوم عددا من الوفود – اللبنانيين إلى عدم التخوف من المستقبل، مؤكدا أن لبنان لن يسقط، وأن المصالحات التى تحققت مؤخرا بين مختلف الفرقاء السياسيين من شأنها أن تسهل الانطلاق نحو معالجة الأزمات والتحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وقال:"نحاول بكل ما أوتينا من إمكانيات معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة، واليوم وبعد معالجة كل الأمور التى طرأت مؤخرا، أصبحنا على الطريق الصحيح، وسنخرج من الأزمة تدريجيا".

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كما أشار إلى أن استخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية اللبنانية، سيساهم فى قدرة الدولة على معالجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لافتا إلى أن لبنان اعتمد على مدى 30 عاما على سياسة الدين من الخارج وقطاعى السياحة والخدمات، فى حين جرى إهمال القطاعات الاقتصادية المنتجة من صناعة وزراعة.

وأضاف أن الحروب التى اندلعت فى دول الجوار انعكست سلبا على قطاعى السياحة والخدمات فى لبنان، غير أن استقرار الأوضاع الأمنية فى الداخل أعاد تنشيط قطاع السياحة بشكل ملحوظ، وساهم فى عودة السياحة الأوروبية والعربية.