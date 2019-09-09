إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي وسط الضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

أصيب 4 فلسطينيين بجراح، بينهم مصور صحفي، والعشرات بحالات اختناق، الإثنين، خلال مواجهات بين عشرات الطلبة والجيش الإسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية.

وقال مسعفون ميدانيون لوكالة الخليج 365، إنهم قدموا العلاج لأربعة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المطاطي، بينهم مصور صحفي.

وأضاف المسعفون إنهم قدموا العلاج لعشرات المصابين بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وفي وقت سابق، اندلعت مواجهات بين عشرات الطلبة وقوات من الجيش الإسرائيلي، احتجاجا على استشهاد بسام السايح، المعتقل في السجون الإسرائيلية.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

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واستشهد، الأحد، المعتقل السايح في مستشفى "آساف هاروفيه" الإسرائيلي.

وكان السايح (47 عاما) يعاني من أمراض سرطان العظام، وسرطان نخاع الدم الحاد بمراحله المتقدمة، وقصور بعضلة القلب يصل لـ80%، والتهاب حاد ومزمن بالرئتين، ومشاكل صحية أخرى.

واعتقل الجيش الإسرائيلي "السايح" في 8 أكتوبر/تشرين أول 2015، خلال ذهابه لحضور إحدى جلسات محاكمة زوجته، التي كانت معتقلة في حينها، ووجهت له تهمة "الضلوع في عملية قتل ضابط إسرائيلي وزوجته"، قرب قرية بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، قبل أيام من اعتقاله.

وبوفاة السايح، يرتفع عدد المعتقلين الذين توفوا داخل السجون إلى 221 منذ العام 1967، وفقا لنادي الأسير (غير حكومي).

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