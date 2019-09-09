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الحشد الشعبي يعلن حظرا للتجوال في سهل نينوى شمالي العراق

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نينوى (العراق) / سرهاد شاكر / الخليج 365

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الإثنين، فرض حظر تجوال في سهل نينوى وقضاء تلعفر بهدف تأمين زيارة عاشوراء.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم: "تنويه إلى كافة المواطنين الكرام، نسترعي انتباهكم أن الإثنين سيكون هناك حظرا للتجوال في سهل نينوى وقضاء تلعفر".

وأوضح البيان أن حظر التجوال سيكون "من الساعة الثانية ظهر الإثنين (11:00 ت.غ) ويستمر حتى الساعة الخامسة عصر الثلاثاء (14:00 ت.غ) بهدف تأمين زيارة عاشوراء".

ويقيم العراقيون الشيعة مآتم ومجالس عزاء في بغداد ومحافظات أخرى ذات الكثافة السكانية الشيعية، إحياء لذكرى وفاة الإمام الحسين خلال شهر محرم من كل عام، بموقعة "الطف" التي قُتل فيها مع العديد من أهل بيته في كربلاء عام 61 للهجرة (680 ميلادي).

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وتخرج مواكب العزاء ويتوافد مئات الآلاف من كافة أنحاء العالم إلى أرض كربلاء لزيارة قبر الحسين.

كما يقوم الملايين من الزوار بالحضور إلى كربلاء مشيا على الأقدام بأطفالهم وشيوخهم من مدن العراق.

وفي السابق، كانت مجالس العزاء عرضة لهجمات انتحارية أوقعت قتلى وجرحى.

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