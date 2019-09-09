المغرب.. ارتفاع قتلى انقلاب حافلة جراء السيول إلى 14

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365

ارتفع، الاثنين، عدد ضحايا انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالمغرب جرّاء سيول بإقليم الرشيدية وسط شرقي المملكة، إلى 14، وفق مسؤول محلي.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية، قال خالد السالمي المدير الجهوي للصحة في "درعة تافيلالت"، إحدى المناطق الإدارية بالمملكة التي تضم الإقليم، إن حصيلة ضحايا انقلاب الحافلة، الأحد، في قنطرة واد بإقليم الرشيدية، "ارتفعت إلى 14 قتيلا".

ولفت إلى أن "حالة 29 شخصا آخرا من المصابين مستقرة ولا تدعو للقلق"، مشيرا أن 11 منهم سيبقون تحت المراقبة الطبية لمدة 24 ساعة أخرى.

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وأضاف أن "التدخلات التي تم القيام بها بعد هذا الحادث كانت ناجعة وسريعة، ما مكن من إنقاذ الجرحى بعد انقلاب الحافلة".

والأحد، لقي 6 أشخاص مصرعهم، بعد انقلاب الحافلة في قنطرة واد "دمشان" في الرشيدية، قبل الإعلان عن ارتفاع العدد إلى 8 ومنه إلى 14.

وذكر بيان للسلطات المغربية أنه "تم إنقاذ 27 آخرين من بين ركاب حافلة لنقل المسافرين تؤمن الربط بين مدينتي الدار البيضاء (شمال) والريصاني (وسط شرق)، انقلبت صباح الأحد بقنطرة واد دمشان جراء السيول الفيضانية".

والسبت، أعلنت مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب (حكومية) أنه "يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية جدا مصحوبة بالبرد، ابتداء من منتصف ليلة الأحد إلى غاية السادسة من نفس اليوم وأن هذه الأمطار ستهم عددا من الأقاليم بينها الرشيدية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.