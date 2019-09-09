راموس : هدفي تحطيم رقم المصري أحمد حسن

الخليج - الأناضول

وضع قائد ومدافع منتخب إسبانيا سرجيو راموس، هدفاً جديداً في مسيرته مع “لا روخا” حيث أكد أنه يهدف للوصول لـ200 مباراة ليصبح عميد لاعبي العالم دولياً، وذلك بعد أن أكمل مباراته الـ167 أمام جزر فارو والتي أنهتها إسبانيا باكتساح برباعية نظيفة ضمن المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وقال راموس في تصريحات عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب إل مولينون: “بعد كل هذه السنوات، معادلة رقم إيكر (كاسياس) الحارس الأفضل في تاريخ إسبانيا، يعد أمراً استثنائياً، وأيضاً كونه صديقي، طموحي ليس له حدود، والأرقام القياسية وجدت لكي تحطم، وأتمنى تحقيق المزيد منها، وأن تظل الإصابات تحترمني”.

وتابع: “أشعر أنني بحالة جيدة، وما زلت أطمح لتحقيق المزيد مع المنتخب، هدفي هو تخطي المصري الذي يمتلك هذا الرقم والوصول لـ200 مباراة”، يقصد النجم المصري المعتزل أحمد حسن، الذي يحمل حالياً لقب عميد لاعبي العالم بإجمالي 184 مباراة.

وأتم صاحب الـ33 عاماً تصريحاته: “إنه رقم مذهل، لم أكن أحلم بالوصول لهذا الإنجاز، وبالأخص في كرة القدم المليئة بالأحداث الكثيرة، أريد الاستمتاع عاماً وراء عام، حلمت في البداية بارتداء قميص المنتخب، ثم مع منتخب بطل، والآن تتبقى لي سنوات كثيرة في الملاعب، لا زلت امتلك الطموح وأعتني بنفسي جيداً، وبإمكاني تقديم المزيد”.