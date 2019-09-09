الكرملين: تغييرات قطاع النفط السعودي لن تؤثر على اتفاق روسيا مع أوبك

الخليج - رويترز

قال الكرملين يوم الاثنين إنه لا يتوقع تأثيرا على الأرجح على التعاون الروسي مع أوبك والرياض بعد تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا جديدا للطاقة في السعودية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر بالهاتف ”خروج وزير واحد من الصعب أن يؤثر على الإرادة السياسة العامة لموسكو والرياض لمواصلة وتطوير … العلاقات الثنائية“.