زعيم متمردي جنوب السودان السابق مشار يبحث مع الرئيس كير عملية السلام

الخليج - رويترز

قال مسؤولون إن من المقرر أن يقوم الزعيم السابق للمتمردين في جنوب السودان ريك مشار بزيارة نادرة للعاصمة جوبا يوم الاثنين ويلتقي بالرئيس سلفا كير، مما يثير أمالا في إحراز تقدم في عملية السلام المتعثرة.

ووقع الطرفان اتفاقا قبل نحو عام لإنهاء حرب أهلية أدت إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص وتشريد ثلث السكان وتدمير الاقتصاد.

لكن تنفيذ الاتفاق، الذي دعا لتشكيل حكومة وحدة، تأجل لأن الحكومة تقول إنها لا تملك ما يكفي من المال لتمويل نزع سلاح كل الفصائل المسلحة ودمجها.

وقال بوك بوث بالوانج المدير الإعلامي لمشار ”يهدف الاجتماع لبحث القضايا العالقة المرتبطة بتنفيذ اتفاق السلام مع الرئيس كير وباقي أطراف الاتفاق“.

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وأضاف ”ستكون زيارة لمدة يومين“.

وانفصل جنوب السودان عن السودان في عام 2011 بعد حرب استمرت عقودا، لكنه انزلق إلى صراع في نهاية 2013 بعد إقالة كير لمشار من منصب نائب الرئيس.

واشتبكت قوات موالية للطرفين في العاصمة حينها وسرعان ما انتشر قتال تذكيه دوافع عرقية في أنحاء البلاد وأدى لإغلاق حقول نفط وأجبر الملايين على الفرار وأودى بحياة مئات الآلاف.

ووقع الطرفان اتفاق سلام في سبتمبر أيلول 2018 تحت ضغط من قوى دولية وإقليمية. وعاد مشار، الذي يقيم في الخرطوم، مرة واحدة فقط إلى جوبا منذ ذلك الحين، كانت في أكتوبر تشرين الأول، للاحتفال بإبرام اتفاق السلام.