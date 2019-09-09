نائب أمير نجران يلتقي قائد حرس الحدود بالمنطقة

الخليج - واس أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران أن قطاع حرس الحدود يعد حصنًا منيعًا لحدود الوطن من أي محاولة للاعتداء أو التهريب من خلال العمل المستمر على مراقبة الحدود وفق أحدث الوسائل المعمول بها عالميًا في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم قائد حرس الحدود بمنطقة نجران اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ الذي قدم لسموه إيجازاً عن أعمال قيادة حرس الحدود بالمنطقة والقطاعات التابعة لها.

وأعرب سمو الأمير تركي بن هذلول عن فخر واعتزاز الجميع ببطولات وتضحيات رجال حرس الحدود بجانب زملائهم من القطاعات العسكرية المشاركة على الحد الجنوبي للذود عن حدود الوطن والحفاظ على مقدراته.

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