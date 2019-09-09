رئيس جمهورية كوت دي فوار يلتقي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية

الخليج - واس التقى فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت دي فوار ،بمقر إقامته في جدة اليوم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري .

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون التنموي بين كوت ديفوار والصندوق السعودي للتنمية.

حضر اللقاء معالى وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان الوزير المرافق ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدي كوت ديفوار فوار عبدالله بن أحمد السبيعي.

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