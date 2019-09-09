فوائد الكركم للبشرة متعددة.. تعرف عليها

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

نتعرف على أهم فوائد الكركم للبشرة السمراء وللبشرة الجافة، وفوائد الكركم لعلاج حب الشباب والوقاية من علامات الشيخوخة والتجاعيد.



فوائد الكركم للبشرة الجافة

الكركم يعد من مضادات البكتيريا بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين E، وهو من الفيتامينات المهمة لترطيب البشرة.

يساعد الكركم على تنشيط خلايا البشرة ما يساعدها على التخلص من الجفاف والحصول على الرطوبة اللازمة.

وصفة الكركم للبشرة الجافة

يخلط بياض بيضة مع القليل من زيت الزيتون وماء الورد والكركم.

تضاف قطرات من عصير الليمون وتخلط المكونات جيدا.

يتم تطبيق الخليط على الوجه والرقبة، ويترك حتى يجف على البشرة.

تغسل البشرة بالماء الدافئ وتجفف برفق.

فوائد الكركم للبشرة السمراء:

يحتوي الكركم على مواد مبيضة للبشرة، والتي تساعد على تفتيح لونها وتوحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة.

يساعد على تقشير الخلايا الميتة على البشرة، ما يساعد على تفتيح البشرة السمراء.

التقليل من التصبغات التي تظهر على البشرة السمراء نتيجة التعرض إلى أشعة الشمس لفترات طويلة.

وصفة الكركم للبشرة السمراء:

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يتم خلط 2 ملعقة كبيرة من دقيق الحمص مع ملعقة كبيرة من الكركم وملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة كبيرة من الحليب.

تقلب جميع المكونات معا ويتم وضعها على الوجه حتى تجف.

يتم إزالة الخليط بالفرك حتى يُزال من على الوجه تماما.

يتم تكرار هذه الوصفة مرتين خلال الإسبوع للحصول على أفضل النتائج.

فوائد الكركم لعلاج حب الشباب:

الكركم يحتوي على الخصائص المضادة للجراثيم والبكتريا، بالإضافة إلى مضادات الالتهابات ما يساعد على التخلص من البكتريا المسببة لحب الشباب.

الكركم له خصائص مهدئة للجلد ما يساعد على التقليل من الحكة التي يصاب بها من يعاني من حب الشباب.

وصفة الكركم للتخلص من حب الشباب:

يتم خلط ملعقة من الكركم مع ملعقة من مسحوق الحمص وملعقة من زيت الزيتون ويتم تقليبهما حتى يمتزجا.

يفرد الخليط على البشرة ويترك حتى يجف ويتم إزالته بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة مرتين خلال الإسبوع للتخلص من حب الشباب.

الكركم للوقاية من التجاعيد

الكركم للوقاية من التجاعيد وعلامات الشيخوخة:

الكركم يحتوي على المواد المضادة للأكسدة، والتي تحمي البشرة من التعرض إلى علامات الشيخوخة والتجاعيد.

يساعد الكركم على شد البشرة بشكل جيد، ما يساعد على الوقاية من الخطوط الرفيعة التي تظهر على البشرة.

وصفة الكركم للتخلص من التجاعيد:

تخلط ملعقة كبيرة من الكركم مع ملعقتين من عصير الطماطم وملعقتين من الحليب.

يوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة ثلث ساعة، ثم تغسل البشرة جيدا بالماء الفاتر.

يتم تكرار الوصفة مرتين خلال الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.