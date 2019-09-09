خبراء: يمكن القضاء على مرض الملاريا في غضون 30 عاما

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قال خبراء صحة عالميون إنه يمكن القضاء على مرض الملاريا في غضون 30 عاما، وأكدوا أنه يجب على منظمة الصحة العالمية عدم التقاعس عن تحقيق هذا الهدف.



وفي تقرير يتناقض مع نتائج توصلت إليها مراجعة للملاريا قادتها منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي قال 41 اختصاصيا إنه يمكن القضاء على الملاريا تماما بحلول عام 2050.

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وأشار التقرير إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب أن تضخ الحكومات والعلماء ومسؤولو الصحة العامة قدرا أكبر من الأموال والاستعانة بالابتكارات لمكافحة هذا المرض والبعوض الذي ينقله، وهو ما يحتاج إلى "طموح والتزام وشراكة بصورة لم تحدث من قبل" للقضاء على الملاريا أحد أقدم وأكثر الأمراض فتكا في العالم.

وقال ريتشارد فيتشيم، مدير المجموعة العالمية للصحة في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، الذي شارك في رئاسة مراجعة للقضاء الملاريا بتكليف من دورية لانسيت: "لفترة طويلة جدا كان القضاء على الملاريا حلما بعيدا ولكن لدينا الآن دليل على إمكانية وضرورة القضاء على الملاريا بحلول 2050".

ويأتي رأي لجنة لانسيت بعد بضعة أسابيع من نشر منظمة الصحة العالمية تقريرا لها بشأن ما إذا كان يمكن القضاء على الملاريا والذي خلص إلى أنه لا يمكن القضاء هذا المرض في أي وقت قريب، وأن تحديد أهداف غير واقعية بتكلفة غير محددة وبدون إطار زمني معين يمكن أن يؤدي إلى "إحباط وردود فعل عكسية".

وأصابت الملاريا 219 مليون شخص تقريبا في 2017، وأودت بحياة نحو 435 ألفا منهم، أغلبهم من الرضع والأطفال في أفقر المناطق بأفريقيا.