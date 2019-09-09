زوجان يعثران على مخلوق غامض في فناء منزلهما

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أفادت صحيفة "Hull Live" البريطانية بعثور زوجين من مدينة كينغستون أبون هال، الواقعة في مقاطعة إيست رايدينغ اوف يوركشر، على مخلوق غامض في فناء منزلهما.
وتحدث فاندي غراي وإندي فيير أنهما لاحظا "مخلوقا شبيها بالثعبان له أنياب ومنقار سقط من السماء في فناء منزلهما في 5 سبتمبر الجاري. ووضعاه في كوب وحاولا معرفة شيء عن هذا الحيوان في الإنترنت، لكنهما لم يتمكنا من تحديد نوعه".
وأشارت غراي إلى أن مشهد "ضيفهم" كان وكأن شخص ما أكل نصفه ثم سقط من السماء.
واعترفت المرأة بأنها لم تستطع النوم بسبب مشهد هذا الحيوان.
وأفادت وسائل إعلام سابقا بعثور العلماء في كندا على رفات مخلوق بحري غريب يشبه الشخصية الوهمية للمخلوق الكوني "كثولو" من روايات الكاتب الأمريكي هوارد لافرافت. وكان المخلوق يعيش في قاع البحر ويأكل اللافقاريات الصغيرة باستخدام مخالبه.
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