أول تعليق من موظفة الفندق السعودية بعد الاعتداء عليها

وأكدت الموظفة لصحيفة "عكاظ" السعودية، أنها تعيش حالة نفسية سيئة، نتيجة ما تعرضت له من ضرب وإهانة، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها في القضية.

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وقالت إنها دونت تفاصيل الحادثة للجهات الأمنية، وهي الآن تقوم بكافة الإجراءات لإنصافها، مشيرة إلى أنها ومنذ الحادثة وهي مبتعدة عن مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب مشاهدة المقطع المتداول الذي أصابها بالبكاء.

وأوضحت أن الحادثة وقعت "عندما دخل أحد المواطنين للفندق مساء الجمعة، وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار، إلا أنني رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت، وطلبت منه الانتظار ففاجأني بعبارات وقحة وسبّ أهلي، فلم أحتمل، ما دفعني لسكب كوب القهوة الباردة عليه، وعلى الفور قام بضربي".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يصور حادثة اعتداء شاب على موظفة استقبال فندق في محافظة صبيا بالمملكة العربية السعودية.

ووجه أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبد العزيز، الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات النظامية في الحادثة، بحسب صحيفة "المواطن" السعودية.

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كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، عن مباشرة إجراءات التحقيق في واقعة الاعتداء على الموظفة.

وقال المصدر: إن النيابة العامة لن تتهاون في التصدي لمثل هذه التصرفات والتحقيق مع كل من تقتضي المصلحة التحقيق معه؛ للوقوف على حيثيات القضية وسرعة التنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى حقائق الأمور واستكمال التحقيقات من جميع جوانبها، والتصرف في هذا الشأن طبقا لنظام الإجراءات الجزائية.

كما وقف فريق من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكذلك مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان المهندس عبده مناجي وفريق من الهيئة على الحادثة لمتابعة حيثيات الاعتداء على حادثة موظفة الفندق.

وفي ذات السياق، أوضح مالك الفندق، رجل الأعمال عبد الله طيري: "أنه من المؤسف ما حدث لموظفة الاستقبال التي كانت تؤدي عملها في استقبال نزلاء الفندق من اعتداء غير مبرر من قبل أحد الأشخاص".

وأضاف "طيري" أنه تم توكيل محامي للترافع في قضية الموظفة، وأخذ كل حقوقها وفق الأنظمة والقوانين.