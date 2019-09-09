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إيقاع الدفوف والأهازيج الإماراتية في الساحة الحمراء

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دبي - بواسطة محمد فارس تزامناً مع احتفائها بعيد ميلادها ال 872، سهرت العاصمة الروسية على إيقاع الطبول والدفوف الإماراتية، حيث حشدت فرقة الشارقة الوطنية زوار الساحة الحمراء لمشاهدة عروضها التراثية وأهازيجها وعزف آلاتها، واحتفت موسكو بالثقافة العربية والإماراتية عبر بوابة الشارقة، وكان الكتاب والفنانون والمبدعون الإماراتيون حاضرون أمام الجمهور الروسي.

بالكندورة البيضاء، والغترة والعقال، حملت فرقة الشارقة الوطنية ضمن فعاليات التراث التي ينظمها «الشارقة للتراث» ذاكرة الإمارات إلى شوارع موسكو، وبالأهازيج وعروض الأداء جسدت رحلات صيادي اللؤلؤ الأوائل الذين عبروا بقسوة الصحراء وحرارتها رقصاً وغناء إلى بلاد الصقيع القارس.

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وقال د. عبد العزيز المسلم، رئيس «الشارقة للتراث»: «احتفاء «موسكو للكتاب» بإمارة الشارقة، هو احتفاء بالثقافة والذاكرة والتراث الإماراتي؛ وكنا حريصين في المعهد أن نقدم هذا التراث عبر الغناء والأهازيج والرقص الشعبي، ليكون تاريخنا أساساً لعلاقتنا الراهنة مع الثقافة الروسية، ولمسنا حجم التفاعل ونحن نرى الروس يحتشدون لمشاهدة العروض».

سيارة البابا في الإمارات تخطف الأضواء

Pope Francis waves as he arrives to hold a mass at Zayed Sports City Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates, February 5, 2019. REUTERS/Tony Gentile
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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