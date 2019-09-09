دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تكشف عن جدولها الزمني لدفع واجهة EMUI 10 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة هواوي خلال فعاليات IFA 2019 عن جدولها الزمني لدفع التحديث الجديد من واجهة EMUI 10 لإصدارات الشركة، وفي السطور القادمة نستعرض الإصدارات المقرر أن تحصل على التحديث خلال الفترة القادمة.

مازالت الآراء متضاربة حول خطط هواوي القادمة بعد سحب ترخيص الأندوريد، ففي الوقت الذي تشير فيه بعض التوقعات إلى أن هواوي ستدعم هواتفها بنظام تشغيل Harmony الجديد، إلا أن تصريحات هواوي أكدت على أن تطوير نظام تشغيلها الجديد سيستغرق وقت أكثر ليصل إلى الهواتف الذكية.

من جانب أخر تبدأ شركة هواوي في دفع تحديث واجهة EMUI 10، بعد أن توفر الإصدار التجريبي لمستخدمي هواتف P30 وP30 Pro خلال هذا الشهر.

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ومن المقرر أن تدفع شركة هواوي تحديث EMUI 10 في شهر ديسمبر لكلاً من Mate 20، وMate 20 Pro، وMate 20 RS وأيضاً Mate 20X الذي يدعم شبكات 4G إلى جانب هواتف Honor 20، وHonor 20 Pro، وأيضاً Honor V20.

بينما يتوفر تحديث EMUI 10 لكلاً من Huawei P30 Lite، وسلسلة هواتف P20، وأيضاً سلسلة هواتف Mate 10 في مارس 2020، على أن يتم دفع التحديث في 2020 لمزيد من إصدارات هواوي.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تكشف عن جدولها الزمني لدفع واجهة EMUI 10 ظهر على التقنية بلا حدود.