دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كما كان منتظراً كشفت شاومي اليوم عن أقوة تقنية شحن لاسلكي في العالم بقوة 30W تقول الشركة أن هذه التقنية سوف تجعل الشحن اللاسلكي تقنية مفيدة فعلياً للناس في حياتهم اليومية.

التقنية الجديدة تحمل إسم Mi Charge Turbo وبإمكانها شحن 25% من بطارية بسعة 4000mAh خلال 25 دقيقة وشحن البطارية 100% بالكامل خلال 69 دقيقة.

تفاصيل عمل هذه التقنية غير واضحة لأنها باللغة الصينية ولكن شاومي تؤكد انها عملت على تقنية مناسبة لهواتف 5G وايضاً مستقرة و آمنة جداً فهناك 7 طبقات حماية من الحرارة والجهد الزائد كما ان منصحة الشحن اللاسلكي نفسها تحمل مروحة تبريد لتلافي ارتفاع الحرارة.

شاومي أعلنت انها مستعدة لعمل تحالف للشحن اللاسلكي وذلك لنشر تقنيات الشحن اللاسلكي على مدى أوسع بالتعاون مع عدة شركات كبرى مثل اوبو وفيفو وهواوي وغيرهم.

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أيضاً أعلنت شاومي انها تعمل بالفعل على منصة شحن لاسلكي أخرى بقوة 40W وسيتم الكشف عنها لاحقاً ربما بالتزامن مع هواتف العام الجديد 2020.

أخيراً أكدت شاومي ان تقنية Mi Charge Turbo ستظهر لأول مرة في هاتف الشركة الجديد Mi 9Pro 5G .

المصدر

التدوينة شاومي تكشف عن أقوى شاحن لاسلكي في العالم بقوة 30W ظهرت أولاً على عالم التقنية.