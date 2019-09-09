شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تلغى رسوم تكرار العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغت السلطات السعودية رسوم تكرار العمرة، وفقا لصحيفة عكاظ. وبينت الصحيفة أن وزير الحج وجه رسالة شكر إلى الملك سلمان وولي عهده ، بمناسبة صدور قرار ملكي يتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور ويشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة. ونقلت الصحيفة عن وزير الحج قوله : يدعم القرار الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030.

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