وزير الخارجية الأردنى يبحث مع مسؤول أوروبى سبل تعزيز التعاون الثنائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، اليوم الاثنين، مع مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات فى الاتحاد الأوروبى كريستوس ستيليانيدس، سُبل تعزيز مجالات التعاون بين الأردن والاتحاد.

واستعرض الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - التطورات الإقليمية وتبعاتها على الأردن والاتحاد الأوروبي والمستجدات المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث شدد الصفدي على أن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي يستدعي تكثيف هذه الجهود للتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد وزير الخارجية الأردني بالموقف الأوروبي الداعم لحل الدولتين وأهمية الدور الأوروبي لإيجاد أفق سياسي يخرج العملية السلمية من حالة الجمود الخطرة، مؤكدا أن بلاده يثمن شراكته الفاعلة والمهمة مع الاتحاد الأوروبي وحرصه على تعزيز التعاون والتنسيق مع الاتحاد، مثمنا الدعم الذي يقدمه الاتحاد ودوله للمساعدة في تحمل عبء اللجوء السوري.

ودعا الصفدي إلى استمرار المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه اللاجئين السوريين، محذرا في الوقت ذاته من مغبة تراجع الدعم الدولي للاجئين والدول المضيفة لهم.

من جانبه، أكد ستيليانيدس أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الأردن شريكًا رئيسًا في المنطقة، وأنه سيستمر بدعمه عبر برامج التعاون والشراكة المتعددة، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية وتطويرها في المجالات كافة

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