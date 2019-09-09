شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تشارك بمؤتمر الطاقة العالمى فى أبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الكويت فى فعاليات مؤتمر الطاقة العالمى الذى ينطلق فى أبوظبي اليوم الاثنين، بمشاركة نحو 71 وزيرا و500 رئيس تنفيذى من مختلف دول العالم.

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وحسب صحيفة الأنباء الكويتية، من المقرر أن يترأس وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتى خالد الفاضل وفد البلاد المشارك فى المؤتمر الذى يمثل أكبر تجمع دولى لمواجهة التحديات ورسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة فى العالم من النفط والغاز إلى الطاقة المتجددة والنووية ومحاولة إيجاد حلول مستدامة لها.

وتعد الدورة الجديدة للمؤتمر الأكبر من نوعها، حيث تشهد مشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص. وستشارك أكثر من 150 دولة في المعرض المصاحب الذي يمتد على مساحة 35 ألف متر مربع خلال المؤتمر الذي ستعقد خلاله أكثر من 80 جلسة.