شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الشراكة بين السعودية والإمارات تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى، أنور قرقاش أن الرسائل المشتركة من السعودية والإمارات بشأن تطورات اليمن، تؤكد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقال قرقاش فى تغريدة عبر صفحته الخاصة على موقع "تويتر" اليوم الاثنين، أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إن "مصالح السعودية عند قيادتنا هى مصالح الإمارات، وثقتنا فيها مطلقة، وشراكة تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات".

وكانت السعودية والإمارات رحبت أمس باستجابة "الحكومة اليمنية الشرعية" و"المجلس الانتقالى الجنوبى"، لدعوة الحوار التى أطلقتها المملكة فى مدينة جدة، لحل الأزمة فى الجنوب اليمنى.

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وشددت الدولتان فى بيان مشترك على، "ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلى بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام"​​​.