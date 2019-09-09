شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية السودان: نسعى لرفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الداعمة للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله سعى الحكومة الانتقالية الجديدة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للارهاب.

وقالت الوزيرة السودانية ـ في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية أوردت مقتطفات منها اليوم الاثنين "إن الوزارة ستنطلق في سياساتها الخارجية بالعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية والمساندة للإرهاب".

وأضافت أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يعد أمرا ضروريا من أجل الانفتاح على المجتمع الدولي وفتح الأبواب أمام البلاد من الناحية الاقتصادية والمالية.

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وشددت وزيرة الخارجية السودانية على أن "مسيرة ثورة ديسمبر" التي أطاحت بالبشير تعتبر دليلا كافيا على أن البلاد تسير في الطريق الصحيح نحو الديمقراطية.

وكانت أسماء عبد الله قد أدت اليمين الدستورية كأول وزيرة للخارجية في تاريخ السودان، في تشكيل الحكومة التي أعلنها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وضمت 18 وزيرا.