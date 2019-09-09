شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يفوز برئاسة فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز مرشح الأردن العقيد محمد عبدالله الدعجة، برئاسة فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الإرهاب لمدة عامين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنه تنافس على المنصب 3 مرشحين عرب هم مرشح الأردن العقيد الدعجة الذى حصل على 11 صوتا، مرشح السعودية الذى حصل على 7 أصوات، ومرشح العراق الذى حصل على 3 أصوات.

جاء ذلك خلال الاقتراع الذى جرى على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الذى اختتم أعماله فى القاهرة مساء أمس .